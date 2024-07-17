В Одеській області зіткнулися “Rover” і “BMW”: серед постраждалих 6-річна дитина

В Одеській області зіткнулися “Rover” і “BMW”: серед постраждалих 6-річна дитина

У Білгород-Дністровському районі Одеської області п’яний водій “Rover” спровокував ДТП, унаслідок якої травми дістали 6-річна дівчинка та 56-річна жінка. Правопорушнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом.

Як повідомили в поліції Одеської області, автопригода сталася 13 липня приблизно о 19 годині поблизу села Струмок Татарбунарської громади.

Попередньо встановлено, що 65-річний мешканець села Нерушай, виїжджаючи легковим автомобілем “Rover” із польової дороги на головну, не надав перевагу в русі позашляховику “BMW X5” і зіткнувся з ним.

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дтп у Білгород-Дністровському

Постраждали пасажири позашляховика: жінці медики діагностували перелом передпліччя, а 6-річній дівчинці, яка перебувала в автокріслі на задньому сидінні позашляховика, перелом руки. 34-річна жителька Ізмаїла, яка була за кермом, не постраждала.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння: водійка “BMW” була твереза, а от в організмі водія “Rover” поліцейські виявили перевищення допустимої норми алкоголю майже в 11 разів.

Правопорушнику повідомили про підозру за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

 

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