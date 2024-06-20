В Одеській області п’яний водій Opel убив мотоцикліста

В Одеській області п’яний водій Opel убив мотоцикліста

У Білгород-Дністровському районі п’яний водій Opel Combо спровокував ДТП, унаслідок якої загинув мотоцикліст.

Автопригода сталася близько опівночі 18 червняв селі Садове Мологської ОТГ, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 54-річний житель села Семенівка на автомобілі Opel Combо виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом, який їхав у зустрічному напрямку.

31-річний водій двоколісника від отриманих травм загинув на місці.

дтп у Молозі

Водій автомобіля був напідпитку – алкотестер “Драгер” показав перевищення алкоголю в організмі чоловіка майже в 12 разів.

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дтп у Молозі

Водія затримали та повідомили про підозру в порушенні ПДР за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

 

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