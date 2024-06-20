В Одеській області п’яний водій Opel убив мотоцикліста

У Білгород-Дністровському районі п’яний водій Opel Combо спровокував ДТП, унаслідок якої загинув мотоцикліст.
Автопригода сталася близько опівночі 18 червняв селі Садове Мологської ОТГ, повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що 54-річний житель села Семенівка на автомобілі Opel Combо виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом, який їхав у зустрічному напрямку.
31-річний водій двоколісника від отриманих травм загинув на місці.
Водій автомобіля був напідпитку – алкотестер “Драгер” показав перевищення алкоголю в організмі чоловіка майже в 12 разів.
До теми: На Одещині п’яний водій BMW влетів в електроопору і вбив пасажирів (фото)
Водія затримали та повідомили про підозру в порушенні ПДР за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами.