В Одесской области столкнулись «Rover» и «BMW»: среди пострадавших 6-летний ребенок

Как сообщили в полиции Одесской области, автопроисшествие произошло 13 июля примерно в 19 часов вблизи села Струмок Татарбунарской громады.

Предварительно установлено, что 65-летний житель села Нерушай, выезжая на легковом автомобиле «Rover» с полевой дороги на главную, не предоставил преимущество в движении внедорожнику «BMW X5» и столкнулся с ним.

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Пострадали пассажиры внедорожника: женщине медики диагностировали перелом предплечья, а 6-летней девочке, которая находилась в автокресле на заднем сиденье внедорожника, перелом руки. 34-летняя жительница Измаила, которая была за рулем, не пострадала.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения: водитель «BMW» была трезвая, а вот в организме водителя «Rover» полицейские обнаружили превышение допустимой нормы алкоголя почти в 11 раз.

Правонарушители сообщили о подозрении по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишениее свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.