Немовля в сумці та шоу на СТБ: як бабуся з Рені стала багатодітною мамою

Боялася, що заберуть…

У ході ток-шоу з’ясувалося, що 29-річна жінка Алла Пономаренко народила вдома вночі, причому, у присутності 10-річного сина, якого покликала для «моральної підтримки».

Взагалі в неї було п’ятеро дітей, але з нею жив лише старший. Чотирьох соцслужба вилучила, оскільки мати не забезпечувала належного догляду та виховання.

У студії СТБ багатодітна мати-одиначка пояснила: вона боялася, що цю дитину у неї теж заберуть, тому на облік у гінекології не ставала, до пологового не збиралася і, народивши, вирушила з немовлям до Києва, де сподівалася звернутись до пологового будинку та згодом отримати свідоцтво про народження.

Оскільки в тридцятиградусну спеку вона переносила немовля в господарчій сумці, загорнутим у теплу куртку, в антисанітарних умовах (воно було у своїх випорожненнях), що могло спричинити тепловий удар, або навіть смерть, жінка повернулася додому без немовляти — його взяла під свою опіку держава.

Пологи в кущах

І ось нещодавно місто Рені знову сколихнула історія про немовля в сумці. На початку червня в гінекологічне відділення Ренійської лікарні поліція доставила 33-річну громадянку, яка народила дитину просто на вулиці.

Як з’ясувалося, вона йшла з велосипедом однією з міських вулиць, коли в неї відійшли води. Зрозумівши, що почала народжувати, жінка звернула до кущів. Народивши, вона перев’язала пуповину стрічкою, поклала дитину в пакет, зібрала решту речей, все це погрузила на велосипед і пішла своєю дорогою.

У цей момент з будинку неподалік вийшла жінка, яка почула плач немовляти, що доносився з сумки, і зателефонувала до поліції.

Породілля побачила, що привернула до себе увагу, кинула велосипед, схопила сумку з дитиною і спробувала втекти, проте їй це не вдалося.

Лікарі, оглянувши породіллю, визначили її післяпологовий стан як задовільний. На щастя, все було добре і з дитиною: дівчинка народилася вагою 3,5 кілограма, її життєві показники були у нормі. Новонароджену відвезли до Ізмаїльського перинатального центру.

Того ж дня було ухвалено рішення виконкому Ренійської міськради «Про негайне вилучення новонародженої дитини жіночої статі у матері».

Поведінка відрізняється від звичайної

Як ви вже напевне здогадалися, мова йде про одну й ту саму жінку.

Можна припустити, що горе-матуся має певні проблеми зі здоров’ям.

— Ми не можемо цього стверджувати, оскільки немає відповідного медичного висновку, — прокоментувала випадок начальник служби у справах дітей Ренійської міськради Юлія Мантуліна. – Можна лише сказати, що поведінка цієї жінки відрізняється від звичайної. Оскільки вона створила ситуацію, яка загрожувала життю дитини, народжуючи її на вулиці, переносячи в сумці, було вирішено відправити немовля в перинатальний центр. Проте до нас звернулася бабуся, яка виявила бажання взяти над дівчинкою опікунство.

Бабуся-героїня

Приховувати ім’я бабусі немає сенсу, оскільки вона теж була учасницею вищезгаданого ток-шоу. Однак київські журналісти представили Антоніну Пономаренко у вкрай негативному світлі. А у Рені про неї зовсім інша думка.

Антоніна Петрівна 22 роки пропрацювала листоношею. Потрапивши під скорочення, працевлаштувалась двірником у ЖКС, де сумлінно працює вже понад десять років.

Після ток-шоу вона оформила опікунство на всіх своїх п’ятьох онуків (шостий так і залишився у Києві).

– Наразі всі п’ятеро – школярі, дітки здорові, вони нагодовані, доглянуті та охайні, – розповідає Юлія Мантуліна. — Ми маємо право, окрім планового патронату опікунської родини, наносити й несподівані візити без попередження. І щоразу ми констатували, що все гаразд. Наша служба, зрозуміло, підтримує зв’язок зі школою, де навчаються діти, – жодних нарікань до навчання, дисципліни та відвідуваності школи педагоги не мають. Бабуся або дідусь забирають молодших після уроків. Саме тому, коли бабуся виявила бажання забрати новонароджену дівчинку під своє опікунство, ми не заперечували. Сім’я – це краще за інтернат.

А раптом знову?

Сьогодні новонароджена дівчинка вже у бабусі. Служба у справах дітей подала позов до суду про позбавлення біологічної матері батьківських прав. Але виникає питання: а що як вона знову завагітніє?

— Знаєте, такі жінки щиро люблять своїх дітей, проте вони не усвідомлюють, що зобов’язані дати дітям не лише життя, а й забезпечити всім необхідним, дати освіту, можливість перебувати в соціумі тощо, — каже Юлія Мантуліна. — Кожен такий випадок – індивідуальний, складний, потребує окремого розгляду та вирішення.