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В Одеській області затримали педофіла: він затягнув хлопчика в покинутий будинок

В Одеській області затримали педофіла: він затягнув хлопчика в покинутий будинок

На Одещині 31-річний чоловік серед білого дня затягнув 12-річного хлопчика до закинутої землянки та зґвалтував. Поліцейські перевіряють причетність ґвалтівника до аналогічного злочину.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про подію поліцейським повідомила мати хлопчика, якій той довірився і розповів, що з ним сталося.

Негайно виїхавши за адресою сім’ї, оперативники встановили, що чоловік серед білого дня схопив дитину на вулиці, затягнув у закинуту землянку, де зґвалтував.

Менш ніж за годину поліцейські розшукали чоловіка на звалищі на околиці населеного пункту.


На підставі достатньої кількості зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру в сексуальному насильстві неповнолітнього за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного взяли під варту. За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Чоловіка також перевіряють на причетність до зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

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