В Одесской области с недостроя снимали малолетнего экстремала (фото)

Белгород-Днестровские спасатели сняли с недостроенного здания 11-летнего мальчика, который по самодельному канату выбрался на третий этаж, а слезть не смог.
Об этом рассказали в местном управлении ГСЧС.
26 августа к диспетчеру Белгород-Днестровской пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на ул. Победы нужна помощь ребенку 11 лет — он не может слезть с третьего этажа недостроя.
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К месту происшествия было направлено аварийно-спасательное подразделение ГСЧС.
Спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки спустили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи и полиции.
Спасатели обращаются к родителям — будьте бдительны и следите за тем, как ваши дети проводят отдых чтобы предотвратить неприятные последствия!
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