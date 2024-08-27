Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области с недостроя снимали малолетнего экстремала (фото)

В Одесской области с недостроя снимали малолетнего экстремала (фото)

Белгород-Днестровские спасатели сняли с недостроенного здания 11-летнего мальчика, который по самодельному канату выбрался на третий этаж, а слезть не смог.

Об этом рассказали в местном управлении ГСЧС.

26 августа к диспетчеру Белгород-Днестровской пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на ул. Победы нужна помощь ребенку 11 лет — он не может слезть с третьего этажа недостроя.

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ребенка сняли с недостроя

К месту происшествия было направлено аварийно-спасательное подразделение ГСЧС.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки спустили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи и полиции.

ребенка сняли с недостроя

Спасатели обращаются к родителям — будьте бдительны и следите за тем, как ваши дети проводят отдых чтобы предотвратить неприятные последствия!

ребенка сняли с недостроя

Напомним, на проспекте Академика Глушко спасатели сняли с дерева застрявшего домашнего кота, а также его хозяйку.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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