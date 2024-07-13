В Одеській області відчули землетрус

Землетрус, що стався, за класифікацією відноситься до відчутних. На щастя, він не призвів до загрози для населення України.

За даними Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу знаходився на території Румунії, всього за 20 кілометрів від кордону з Україною. Магнітуда становила 3,9 за шкалою Ріхтера, а глибина — 26 кілометрів. Ці коливання відчували лише окремі люди, які перебували у спокійному стані всередині будівель, особливо на верхніх поверхах.

Важливо відзначити, що останній значний землетрус на території Румунії був зафіксований 22 травня 2024 року і мав магнітуду 4,2.

Ці дані були передані центральним органам державної влади, міжнародним сейсмічним центрам та іншим зацікавленим сторонам для подальшого аналізу та використання.

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