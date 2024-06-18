В Одеській області стартував рибальський сезон: що потрібно знати рибалкам

На переважній більшості внутрішніх водойм України закінчилася весняно-літня нерестова заборона на ловлю риби. Але для любителів риболовлі в Одеській області залишилися деякі обмеження.
Про це повідомляють в Одеському рибоохоронному патрулі.
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В Одеській області ситуація така:
– дозволено вилов усіх видів риб, крім раків, на річках Дунай і Дністер;
– на Дністровському лимані заборона триватиме до 31 липня;
– з 1 червня розпочалася заборона на вилов мідії та креветки в Чорному морі.
“Для того, щоб риболовля приносила задоволення, важливо пам’ятати про дотримання Правил любительського рибальства”, – зазначають в Одеському рибоохоронному патрулі.