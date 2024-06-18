В Одеській області стартував рибальський сезон: що потрібно знати рибалкам

На Дунаї в районі Вилкового прихід весни, як і за старих часів, починається з вилову оселедця. Погодні умови цього року дозволяли виходити на річку ще в лютому, і рибалки з Румунії саме так і робили — на заздрість нашим жителям. Що в нас знову не так?

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