В Одесской области стартовал рыболовный сезон: что нужно знать рыбакам

На Дунае в районе Вилково приход весны, как и в старину, начинается с вылова сельди. Погодные условия в этом году позволяли выходить на реку еще в феврале, и рыбаки из Румынии именно так и делали – на зависть нашим жителям. Что у нас опять не так?

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