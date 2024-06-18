В Одесской области стартовал рыболовный сезон: что нужно знать рыбакам

На подавляющем большинстве внутренних водоемов Украины закончился весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Но для любителей рыбалки в Одесской области остались некоторые ограничения.
Об этом сообщают в Одесском рыбоохранном патруле.
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В Одесской области ситуация следующая:
— разрешен лов всех видов рыб, кроме раков, на реках Дунай и Днестр;
— на Днестровском лимане запрет продлится до 31 июля;
— с 1 июня начался запрет на вылов мидии и креветки в Черном море.
«Для того, чтобы рыбалка приносила удовольствие, важно помнить о соблюдении Правил любительского рыболовства», — отмечают в Одесском рыбоохранном патруле.