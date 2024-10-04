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У лісі на Одещині рецидивіст зґвалтував дитину

У лісі на Одещині рецидивіст зґвалтував дитину

В Одеській області затримали 48-річного рецидивіста, який у лісі напав на дитину і зґвалтував.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про зґвалтування 14-річної дівчинки в поліцію повідомила її мати. Неповнолітня довірилася матері та розповіла, що в лісосмузі, куди вона ходила по горіхи, невідомий чоловік напав на неї та вчинив сексуальне насильство.

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За описом дівчинки поліцейські встановили та розшукали чоловіка. Ним виявився уродженець іншої області без постійного місця проживання, який має судимість за грабіж і замах на зґвалтування.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України та помістили його під варту.

За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що настоятель сільської церкви УПЦ московського патріархату в Білгород-Дністровському районі Одеської області не тільки систематично ґвалтував свою 14-річну доньку, а й “поділився” дитиною з колегою – настоятелем храму в сусідньому селі.

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