У лісі на Одещині рецидивіст зґвалтував дитину

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про зґвалтування 14-річної дівчинки в поліцію повідомила її мати. Неповнолітня довірилася матері та розповіла, що в лісосмузі, куди вона ходила по горіхи, невідомий чоловік напав на неї та вчинив сексуальне насильство.

За описом дівчинки поліцейські встановили та розшукали чоловіка. Ним виявився уродженець іншої області без постійного місця проживання, який має судимість за грабіж і замах на зґвалтування.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України та помістили його під варту.

За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що настоятель сільської церкви УПЦ московського патріархату в Білгород-Дністровському районі Одеської області не тільки систематично ґвалтував свою 14-річну доньку, а й “поділився” дитиною з колегою – настоятелем храму в сусідньому селі.