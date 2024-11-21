В Одеській області оновили графік відключень світла на сьогодні

Сьогодні, 21 листопада, після скасування ранкових екстрених відключень світла, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою Укренерго енергетики внесли зміни в денний графік.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
У компанії зазначили, що графік оновлюється щодня протягом години після отримання відповідної команди від НЕК «Укренерго». Остання година темно-сірої зони закладається на проведення технічних робіт для повернення світла.
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У разі будь-яких змін графіків енергетики пообіцяли оперативно інформувати населення. Переглянути групу та візуалізовані графіки можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі.