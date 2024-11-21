В Одеській області оновили графік відключень світла на сьогодні

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

У компанії зазначили, що графік оновлюється щодня протягом години після отримання відповідної команди від НЕК «Укренерго». Остання година темно-сірої зони закладається на проведення технічних робіт для повернення світла.

У разі будь-яких змін графіків енергетики пообіцяли оперативно інформувати населення. Переглянути групу та візуалізовані графіки можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі.