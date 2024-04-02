В Одесской области на мужчину напала змея

Такой вызов получили медики «скорой» вчера, 1 апреля.

Как сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области, за помощью обратился пожилой мужчина. По его словам, змея заползла в дом и укусила.

Пострадавшего госпитализировали в Измаильскую районную больницу.

«Будьте очень внимательны и осторожны! Особенно во время нахождения на природе, во время работ на огородах, в полях и тому подобное. В случае укуса потенциально ядовитых змей или пауков безотлагательно обращайтесь на номер «103»», — предупреждают медики.

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Экологи Нижнеднестровского национального природного парка напоминают, что в апреле у многих видов животных, в том числе и змей, начинается период размножения.

С 1 апреля по 15 июня в соответствии со ст.39 Закона Украины «О животном мире» и на основании Положения о Нижнеднестровском НПП, запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства: стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов и т.д.

«Уважаемые граждане, на территории Нижнеднестровского НПП, или на других природных участках, старайтесь не создавать дополнительный шум, не трогайте гнезда, гнезда, не углубляйтесь в заросли, смотрите под ноги, чтобы не разрушить чью-то маленькую жизнь, ограничьте свои потребности в свежей рыбе, потушите возгорания сухой травы или камыша… » — призывают экологи.

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