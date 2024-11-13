В Одеській області ліквідували половину податкових інспекцій: де можна отримати послуги

Про це повідомляє Державна податкова служба в Одеській області.

Частину послуг можна отримати, звернувшись до будь-якого центру обслуговування платників як Одеської області, так і по Україні. Зокрема:

отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків,

виписку з Державного реєстру фізичних осіб,

внести до паспорта відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Решту послуг надають у центрах обслуговування платників за місцем реєстрації (проживання) юридичної або фізичної особи.

В Одесі такі центри розташовані за адресами:

Князя Ярослава Мудрого (проспект Академіка Глушка), 17/2;

Бориса Дерев’янка, д.1;

Південна, 1;

Ак. Заболотного, 38а;

Адреси відділень ДПІ в Одеській області:

Чорноморськ, вул. Шевченка, 3

Біляївка, вул. Костіна, 3-А

селище Доброслав, проспект Свободи, буд. 7

Болград, вул. Болгарських ополченців, 24

Арциз, вул. Відродження, 8

Подільськ, вул. Мельниченка, 126

селище Любашівка, вул. Зоряна, 11

Роздільна, вул. Європейська, 37

Березівка, пл. Захисників України, 21

Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А

Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.

Крім того, за наявності електронного цифрового підпису, платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.

Нагадаємо, сервісний центр МВС №5142, який знаходився в Одесі на Аеропортівській, переїхав і відкрився в Крижанівці.