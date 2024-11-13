В Одеській області ліквідували половину податкових інспекцій: де можна отримати послуги

У зв’язку з адміністративною реформою і зменшенням кількості районів в Одеській області ліквідовано 17 з 32 діючих податкових інспекцій.
Про це повідомляє Державна податкова служба в Одеській області.
Частину послуг можна отримати, звернувшись до будь-якого центру обслуговування платників як Одеської області, так і по Україні. Зокрема:
- отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- виписку з Державного реєстру фізичних осіб,
- внести до паспорта відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
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Решту послуг надають у центрах обслуговування платників за місцем реєстрації (проживання) юридичної або фізичної особи.
В Одесі такі центри розташовані за адресами:
- Князя Ярослава Мудрого (проспект Академіка Глушка), 17/2;
- Бориса Дерев’янка, д.1;
- Південна, 1;
- Ак. Заболотного, 38а;
Адреси відділень ДПІ в Одеській області:
- Чорноморськ, вул. Шевченка, 3
- Біляївка, вул. Костіна, 3-А
- селище Доброслав, проспект Свободи, буд. 7
- Болград, вул. Болгарських ополченців, 24
- Арциз, вул. Відродження, 8
- Подільськ, вул. Мельниченка, 126
- селище Любашівка, вул. Зоряна, 11
- Роздільна, вул. Європейська, 37
- Березівка, пл. Захисників України, 21
- Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А
- Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.
Крім того, за наявності електронного цифрового підпису, платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.
Нагадаємо, сервісний центр МВС №5142, який знаходився в Одесі на Аеропортівській, переїхав і відкрився в Крижанівці.