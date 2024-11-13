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В Одеській області ліквідували половину податкових інспекцій: де можна отримати послуги

В Одеській області ліквідували половину податкових інспекцій: де можна отримати послуги

У зв’язку з адміністративною реформою і зменшенням кількості районів в Одеській області ліквідовано 17 з 32 діючих податкових інспекцій.

Про це повідомляє Державна податкова служба в Одеській області.

Частину послуг можна отримати, звернувшись до будь-якого центру обслуговування платників як Одеської області, так і по Україні. Зокрема:

  • отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків,
  • виписку з Державного реєстру фізичних осіб,
  • внести до паспорта відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

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Решту послуг надають у центрах обслуговування платників за місцем реєстрації (проживання) юридичної або фізичної особи.

В Одесі такі центри розташовані за адресами:

  • Князя Ярослава Мудрого (проспект Академіка Глушка), 17/2;
  • Бориса Дерев’янка, д.1;
  • Південна, 1;
  • Ак. Заболотного, 38а;

Адреси відділень ДПІ в Одеській області:

  • Чорноморськ, вул. Шевченка, 3
  • Біляївка, вул. Костіна, 3-А
  • селище Доброслав, проспект Свободи, буд. 7
  • Болград, вул. Болгарських ополченців, 24
  • Арциз, вул. Відродження, 8
  • Подільськ, вул. Мельниченка, 126
  • селище Любашівка, вул. Зоряна, 11
  • Роздільна, вул. Європейська, 37
  • Березівка, пл. Захисників України, 21
  • Білгород-Дністровський, вул. С. Файнблата, буд.18-А
  • Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3.

Крім того, за наявності електронного цифрового підпису, платники податків можуть отримати послугу, сформувавши запит через електронний кабінет платника податків.

Нагадаємо, сервісний центр МВС №5142, який знаходився в Одесі на Аеропортівській, переїхав і відкрився в Крижанівці.

 

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