Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ликвидировали половину налоговых инспекций: где можно получить услуги

В Одесской области ликвидировали половину налоговых инспекций: где можно получить услуги

В связи с административной реформой и уменьшением числа районов в Одесской области ликвидировано 17 из 32 действующих налоговых инспекций.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Одесской области.

Часть услуг можно получить, обратившись в любой центр обслуживания плательщиков как Одесской области, так и по Украине. В частности:

  • получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
  • выписку из Государственного реестра физических лиц,
  • внести в паспорт отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

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Остальные услуги предоставляются в центрах обслуживания плательщиков по месту регистрации (проживания) юридического или физического лица.

В Одессе такие центры находятся по адресам:

  • Князя Ярослава Мудрого (проспект Академика Глушко), 17/2;
  • Бориса Деревянко, д.1;
  • Пивденная, 1;
  • Ак. Заболотного, 38а;

Адреса отделений ГНИ в Одесской области:

  • Черноморск, ул. Шевченко, 3
  • Беляевка, ул. Костина, 3-А
  • поселок Доброслав, проспект Свободы, д. 7
  • Болград, ул. Болгарских ополченцев, 24
  • Арциз, ул. Возрождения, 8
  • Подольск, ул. Мельниченко, 126
  • поселок Любашевка, ул. Звездная, 11
  • Раздельная, ул. Европейская, 37
  • Березовка, пл. Защитников Украины, 21
  • Белгород-Днестровский, ул. С. Файнблата, д.18-А
  • Измаил, ул. Кишиневская, 3

Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи, налогоплательщики могут получить услугу, сформировав запрос через электронный кабинет налогоплательщика.

Напомним, сервисный центр МВД №5142, который находился в Одессе на Аэропортовской, переехал и открылся в Крыжановке.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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