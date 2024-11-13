В Одесской области ликвидировали половину налоговых инспекций: где можно получить услуги

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Одесской области.

Часть услуг можно получить, обратившись в любой центр обслуживания плательщиков как Одесской области, так и по Украине. В частности:

получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

выписку из Государственного реестра физических лиц,

внести в паспорт отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

Остальные услуги предоставляются в центрах обслуживания плательщиков по месту регистрации (проживания) юридического или физического лица.

В Одессе такие центры находятся по адресам:

Князя Ярослава Мудрого (проспект Академика Глушко), 17/2;

Бориса Деревянко, д.1;

Пивденная, 1;

Ак. Заболотного, 38а;

Адреса отделений ГНИ в Одесской области:

Черноморск, ул. Шевченко, 3

Беляевка, ул. Костина, 3-А

поселок Доброслав, проспект Свободы, д. 7

Болград, ул. Болгарских ополченцев, 24

Арциз, ул. Возрождения, 8

Подольск, ул. Мельниченко, 126

поселок Любашевка, ул. Звездная, 11

Раздельная, ул. Европейская, 37

Березовка, пл. Защитников Украины, 21

Белгород-Днестровский, ул. С. Файнблата, д.18-А

Измаил, ул. Кишиневская, 3

Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи, налогоплательщики могут получить услугу, сформировав запрос через электронный кабинет налогоплательщика.

Напомним, сервисный центр МВД №5142, который находился в Одессе на Аэропортовской, переехал и открылся в Крыжановке.