В Одесской области ликвидировали половину налоговых инспекций: где можно получить услуги

В связи с административной реформой и уменьшением числа районов в Одесской области ликвидировано 17 из 32 действующих налоговых инспекций.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Одесской области.
Часть услуг можно получить, обратившись в любой центр обслуживания плательщиков как Одесской области, так и по Украине. В частности:
- получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- выписку из Государственного реестра физических лиц,
- внести в паспорт отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.
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Остальные услуги предоставляются в центрах обслуживания плательщиков по месту регистрации (проживания) юридического или физического лица.
В Одессе такие центры находятся по адресам:
- Князя Ярослава Мудрого (проспект Академика Глушко), 17/2;
- Бориса Деревянко, д.1;
- Пивденная, 1;
- Ак. Заболотного, 38а;
Адреса отделений ГНИ в Одесской области:
- Черноморск, ул. Шевченко, 3
- Беляевка, ул. Костина, 3-А
- поселок Доброслав, проспект Свободы, д. 7
- Болград, ул. Болгарских ополченцев, 24
- Арциз, ул. Возрождения, 8
- Подольск, ул. Мельниченко, 126
- поселок Любашевка, ул. Звездная, 11
- Раздельная, ул. Европейская, 37
- Березовка, пл. Защитников Украины, 21
- Белгород-Днестровский, ул. С. Файнблата, д.18-А
- Измаил, ул. Кишиневская, 3
Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи, налогоплательщики могут получить услугу, сформировав запрос через электронный кабинет налогоплательщика.
Напомним, сервисный центр МВД №5142, который находился в Одессе на Аэропортовской, переехал и открылся в Крыжановке.