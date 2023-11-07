Житель Одеської області помер, поївши “шампіньйони” зі свого городу

70-річний мешканець Березовського району на власному городі зібрав гриби, які він вважав за їстівні. Разом із дружиною вони їх приготували та з’їли, а вже через 12 годин відчули себе погано: в обох була нудота, блювання, пронос.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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3 жовтня їх було госпіталізовано до Березівської центральної районної лікарні. Незважаючи на проведені у лікарні заходи, потерпілому ставало гірше. Дружина, яка вживала незначну кількість грибів, почувала себе краще.

Тож наступного дня обох постраждалих направили до Одеської обласної лікарні. Чоловік, за словами медиків, був у вкрай тяжкому стані. Незважаючи на інтенсивні реанімаційні заходи, його стан погіршувався, настала поразка нирок, печінки, нервової системи. На другу добу він помер.

Пізніше було встановлено, що причиною отруєння могли стати гриби, які виросли на городі – лепіоти. Постраждалий у своєму городі часто залишав грибниці дикорослих грибів.

Лепіоти – це рід грибів із сімейства печериць. Їх нерідко плутають із печерицями. Це дуже отруйні гриби, набагато отруйніші блідої поганки. Зустрічаються на відкритих лісових галявинах, узліссях, парках з липня до жовтня. Ці гриби називають вбивцями сповільненої дії, оскільки після припинення порушень з боку шлунково-кишкового тракту через кілька днів (залежно від кількості грибів, що вживаються) наступають незворотні ураження печінки, нирок, нервової системи.

Як уникнути отруєння грибами

1. Відмовтеся від споживання дикорослих грибів. Замініть їх грибами, вирощеними в промислових умовах.

2. Не купуйте гриби на стихійних ринках.

3. Уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви – відмовтеся від споживання грибів.

4. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими.

5. Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними.

6. Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі важкі метали.

7. Не збирайте гриби в посушливу погоду. У цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів.

8. Ніколи не куштуйте сирі гриби.

9. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути.

10. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

11. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.

12. Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Що робити, якщо стало погано

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:

нудота,

блювання,

різкий біль в животі,

діарея,

запаморочення,

підвищення температури тіла,

зниження пульсу,

задуха.

Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти. До приїзду невідкладної допомоги дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато рідини – води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.

Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Ні у якому разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся “перечекати” – це може бути смертельно небезпечно.

Найголовніше – не зволікайте і терміново телефонуйте «103».