Як повідомили у прес-службі Одеської міськради, минулого року за кошти бюджету розвитку Одеси для Єврейської міськлікарні було придбано сучасну рентгенологічну діагностичну систему типу С-арка.

С-арка використовується в операційному блоці лікарні, переважно для надання допомоги пацієнтам із травмами. Оперуючий лікар у режимі реального часу бачить рентгенівське зображення високої якості та може провести високоточне оперативне втручання за мінімальних доз опромінення для пацієнта та персоналу.

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У мерії також додали, що сучасним рентгенівським обладнанням зараз оснащені всі міські лікарні Одеси, а також медзаклади, які надають амбулаторну допомогу.

У 2024 році в медустановах Одеси було проведено близько 306 тисяч рентгенологічних досліджень.

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Фото прес-служби Одеської міськради