Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в прошлом году за средства бюджета развития Одессы для Еврейской горбольницы была приобретена современная рентгенологическая диагностическая система типа С-арка.

С-арка используется в операционном блоке больницы, преимущественно для оказания помощи пациентам с травмами. Оперирующий врач в режиме реального времени видит рентгеновское изображение высокого качества и может провести высокоточное оперативное вмешательство при минимальных дозах облучения для пациента и персонала.

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В мэрии также добавили, что современным рентгеновским оборудованием сейчас оснащены все городские больницы Одессы, а также медучреждения, оказывающие амбулаторную помощь.

В 2024 году в медучреждениях Одессы было проведено около 306 тысяч рентгенологических исследований.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета