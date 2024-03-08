Рентгенівський слід: 99 років тому Одеса стала піонером рентгенології в країні

Одеса стала одним із перших центрів рентгенології, і 8 березня 1925 року в місті було засновано Одеське наукове товариство рентгенологів. На початку минулого століття це був абсолютно новий напрям у науці та медицині.
Одним із піонерів у використанні нового методу був лікар Яків Розенблат. Після закінчення медичного інституту він проходив курс медичної хімії в лабораторіях Берліна і Парижа, і після повернення на батьківщину заснував в Одесі один із перших хіміко-бактеріологічних інститутів. Після того як стало відомо про відкриття Рентгеном нового виду променів, Розенблат вирушив на стажування до Західної Європи. Звідти він привіз до Одеси три рентгенівські апарати фірми «Сіменс і Гальске»: один для Єврейської міської лікарні, а два для обладнання свого приватного рентгенівського кабінету.
З 1907 року в Одесі починає видаватися журнал «Рентгенівський вісник», де Розенблат друкує свої статті з рентгенотерапії. У 1910 році (під керівництвом Євгена Бурксера) в Одесі було відкрито першу радіологічну лабораторію.
Яків Розенблат став одним із провідних фахівців із рентгенології, і його ім’я було добре відоме в Західній Європі. Він також був одним з ініціаторів організації кафедри рентгенології в Одеському медичному інституті, де читав лекції студентам.
Одеське наукове товариство рентгенологів проводило велику роботу: вчені займалися науково-дослідною роботою в галузі рентгенодіагностики хвороб шлунково-кишкового тракту, туберкульозу легень, а також рентгенотерапією злоякісних новоутворень і хвороб шкіри.
Професор Яків Розенблат помер у вересні 1928 року від професійного рентгенівського раку. Ім’я його викарбувано на пам’ятнику, встановленому в німецькому Гамбурзі-Еппендорфі на честь 169 жертв Х-променів.
Джерела: medvestnik.com, grad.ua