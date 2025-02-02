Прогноз погоди в Одесі на 3 лютого

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються помірні, а вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вітер східний, вдень північний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень буде коливатися в межах 1-3°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 3 лютого

В Одеській області в понеділок буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються помірні опади, вдень – невеликі, переважно у вигляді снігу з дощем. Вночі місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вітер східний, вдень північний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень від 0 до 5°С тепла, а на півночі області вночі температура може опуститися до 3°С морозу.

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