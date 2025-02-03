Про це повідомили на сторінці порталу у Facebook.

Щоб замовити документи на Ізмаїл, під час оформлення заяви на порталі Дія, необхідно вибрати його в списку центрів «Моррічсервісу». При цьому забрати документи може і не тільки сам подавач, а й інша людина. Для цього треба вказати одержувача на порталі Дія.

Зазначимо, Ізмаїл став уже третьою точкою після Одеси та Києва, де морякам видають кваліфікаційні документи, оформлені через Дію.

Нагадаємо, Адміністрація судноплавства в Апеляційному адміністративному суді повернула собі право виконувати свої функції та впроваджувати реформу з дипломування моряків відповідно до міжнародних стандартів.

Влітку 2023 року українські моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн завдяки новій послузі в Діі. Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи та заповнювати купу паперів.

Також в Одесі працює інформаційне вікно для моряків та їхніх представників. Для того щоб отримати необхідну консультацію не треба реєструватися в електронній черзі.