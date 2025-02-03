Об этом сообщили на странице портала в Facebook.

Чтобы заказать документы на Измаил, при оформлении заявления на портале Дія, необходимо выбрать его в списке центров “Морречсервиса”. При этом забрать документы может и не только сам податель, но и другой человек. Для этого надо указать получателя на портале Дія.

Отметим, Измаил стал уже третьей точкой после Одессы и Киева, где морякам выдают квалификационные документы, оформленные через Дію.

Напомним, Администрация судоходства в Апелляционном административном суде вернула себе право выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков в соответствии с международными стандартами.

Летом 2023 года украинские моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в «Дії». Теперь им не нужно посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.

Также в Одессе работает информационное окно для моряков и их представителей. Для того чтобы получить необходимую консультацию не надо регистрироваться в электронной очереди.