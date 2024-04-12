В Одесі запрацювало інформаційне вікно для моряків: про що можна дізнатися

Про це повідомив глава Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

Яку інформацію можуть отримати моряки:

статус виготовлення документів;

перелік необхідних документів для подання та отримання;

необхідні реквізити для заповнення заяви;

допомогу та роз’яснення щодо використання цифрових сервісів;

вартість послуг і способи оплати;

про отримання місяця в електронній черзі онлайн/через термінал;

час приймання заяв і видачі документів.

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Яку інформацію не надаватимуть:

розгляд стажу моряка і висновок про те, чи зможе він підтвердити/підвищити кваліфікацію/звання, чи ні (стаж розглядає виключно ДККМ);

консультації з приводу встановлення легітимності документів;

незгоду з прийнятим рішенням ДККМ про відмову у видачі кваліфікаційних документів (такі рішення оскаржуються в рамках апеляційної комісії Адміністрації судноплавства, або за допомогою усунення помилок допущених під час подачі заяви).

“Працівники Інформаційного вікна не розглядають заяви та документи, не ухвалюють рішення щодо видачі кваліфікаційних документів, не отримують місце в електронній черзі за моряка, або за його представника”, – наголосив Євген Ігнатенко.

Нагадаємо, Адміністрація судноплавства в Апеляційному адміністративному суді повернула собі право виконувати свої функції та впроваджувати реформу з дипломування моряків відповідно до міжнародних стандартів.

Влітку 2023 року українські моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн завдяки новій послузі в Діі. Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи та заповнювати купу паперів.