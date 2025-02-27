Акт вандалізму стався в Сергіївці вчора, 26 лютого. Про це в поліцію повідомив представник селищної ради.
На опублікованих фото видно сліди підпалу.
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На місці події працювали співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення.
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