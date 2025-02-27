підпал на Алеї пам'яті
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Акт вандалізму стався в Сергіївці вчора, 26 лютого. Про це в поліцію повідомив представник селищної ради.

На опублікованих фото видно сліди підпалу.

підпал на Алеї пам'яті

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підпал на Алеї пам'яті

На місці події працювали співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення.

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