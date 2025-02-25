Нагадаємо, родичі загиблих вирішили самотужки замінити неякісні фотографії своїх близьких на Алеї Слави, а місцева влада подала заяву в поліцію.

Донька загиблого Героя зі Знам’янської громади Олександра Довжинського – Тетяна Ковальова днями повідомила, що після розголосу цієї ситуації в соціальній мережі Facebook до селища Знам’янки приїхали представники громадської організації «Ветеренс Хаб Одеса», представники громадянської організації «Сім’я Янголів Світу» і начальник відділення цивільно-військового співробітництва від 122-ї окремої бригади територіальної оборони, для налагодження комунікації між главою Знам’янської об’єднаної територіальної громади та сім’ями загиблих військовослужбовців.

По завершенні зустрічі було вирішено замінити всі банери на нові за рахунок коштів сільської ради. Цю обіцянку виконали, але забули про 7-ми полеглих героїв.

«Як голова громади не знає скільки в громаді полеглих Героїв? Наша новостворена група написала офіційне звернення до голови громади, про те, щоб поставили нові тримачі та нові банери, для тих героїв про яких забули, на що нам прийшла офіційна відмова, що в громаді немає зайвих коштів, щоб наша група, до якої входять рідні полеглих героїв, мали самі облаштовувати Алею Слави, як так може бути, виявляється хтось герой, а хтось ні? Вони зробили Алею Слави, не для того щоб вшанувати пам’ять загиблих Героїв, а собі фотозону», – обурюється Тетяна.

Також місцеві жителі обурюються, що за майже три роки в громаді не встановили пам’ятний надгробок на могилі полеглого захисника-сироти Івана Бриткаря.

Згодом на цей допис Тетяни Ковальової відреагував заступник керівника громадської ветеранської організації «Veterans HUB ODESA» Микола Сторожук, висловивши своє обурення щодо ставлення Знам’янського сільського голови Валентини Тринчі до українських Героїв та їхніх родин:

«Чому Знам’янський сільський голова Валентина Тринча (Знам’янська об’єднана територіальна громада Одеської області, Знам’янська сільська рада) продовжує ігнорувати звернення родин загиблих захисників України, проявляє байдужість і службову недбалість. Чому вона дозволяє собі казати родинам загиблих Героїв: «Ви мене прославили на всю Україну (дивись повідомлення від 03 січня 2025р.), але я все витерплю…» Напевно вона очікує приходу руzzкого світу … чи кого? Чому не володіє достовірною інформацією про загиблих Героїв, які поховані на кладовищах в ОТГ?»