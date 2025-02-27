поджог на Аллее памяти
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Акт вандализма произошел в Сергеевке вчера, 26 февраля. Об этом в полицию сообщил представитель поселкового совета.

На опубликованных фото видны следы поджога.

поджог на Аллее памяти

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поджог на Аллее памяти

На месте происшествия работали сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению.

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