Акт вандализма произошел в Сергеевке вчера, 26 февраля. Об этом в полицию сообщил представитель поселкового совета.
На опубликованных фото видны следы поджога.
По теме: Голову громады Одесской области обвиняют в игнорировании памяти погибших воинов
На месте происшествия работали сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению.
Читайте также: В Одессе подожгли флажки у мемориала на Европейской площади – кто и зачем это сделал (видео)