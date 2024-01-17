В Одеській області на 18 січня оголосили перший рівень небезпеки: причини

На завтра, 18 січня 2024 року, в Одеській області оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки у зв’язку з погодними явищами. Очікуються пориви вітру та високі хвилі на морі.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
У повідомленні йдеться, що протягом доби 18 січня очікуються пориви вітру південного напрямку до 15-20 м/с.
Також синоптики прогнозують значне хвилювання моря, яке вдень посилиться.
У Одеській міськраді просять одеситів і гостей міста бути пильними та обмежити переміщення по місту, особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок.
Водіїв просять не залишати автівки під деревами та лініями електропередач. Адже внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.
Окрім того, одеситам нагадують про посилення мінної загрози під час шторму. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття їх до берега. Знаходитись у пляжній зоні під час штормової погоди є надто небезпечно.
Фото: Юрій Бершадський