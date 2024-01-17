Новини Одеси та Одеської області

В Одеській області на 18 січня оголосили перший рівень небезпеки: причини

В Одеській області на 18 січня оголосили перший рівень небезпеки: причини

На завтра, 18 січня 2024 року, в Одеській області оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки у зв’язку з погодними явищами. Очікуються пориви вітру та високі хвилі на морі.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

У повідомленні йдеться, що протягом доби 18 січня очікуються пориви вітру південного напрямку до 15-20 м/с.

Також синоптики прогнозують значне хвилювання моря, яке вдень посилиться.

У Одеській міськраді просять одеситів і гостей міста бути пильними та обмежити переміщення по місту, особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Водіїв просять не залишати автівки під деревами та лініями електропередач. Адже внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Окрім того, одеситам нагадують про посилення мінної загрози під час шторму. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття їх до берега. Знаходитись у пляжній зоні під час штормової погоди є надто небезпечно.

Фото: Юрій Бершадський

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати