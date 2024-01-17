В Одесской области на 18 января объявили первый уровень опасности: причины

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В сообщении говорится, что в сутки 18 января ожидаются порывы ветра южного направления до 15-20 м/с.

Также синоптики прогнозируют значительное волнение моря, которое днем ​​усилится.

В Одесском горсовете просят одесситов и гостей города быть бдительными и ограничить перемещение по городу, особенно это касается пожилых, детей и беременных женщин.

Водителей просят не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. Ведь в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, одесситы напоминают об усилении минной угрозы во время шторма. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу. Находиться в пляжной зоне во время штормовой погоды слишком опасно.

Фото: Юрий Бершадский