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В Одесской области на 18 января объявили первый уровень опасности: причины

В Одесской области на 18 января объявили первый уровень опасности: причины

На завтра, 18 января 2024 года, в Одесской области объявлен желтый (первый) уровень опасности в связи с погодными явлениями. Ожидаются порывы ветра и высокие волны на море.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В сообщении говорится, что в сутки 18 января ожидаются порывы ветра южного направления до 15-20 м/с.

Также синоптики прогнозируют значительное волнение моря, которое днем ​​усилится.

В Одесском горсовете просят одесситов и гостей города быть бдительными и ограничить перемещение по городу, особенно это касается пожилых, детей и беременных женщин.

Водителей просят не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. Ведь в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, одесситы напоминают об усилении минной угрозы во время шторма. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу. Находиться в пляжной зоне во время штормовой погоды слишком опасно.

Фото: Юрий Бершадский

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Редакция ПРОФИЛЬ

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