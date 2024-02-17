Погода в Одесі 18 лютого: що нас чекає у неділю

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 18 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області на нас чекає хмарна та трохи туманна погода. Можливі опади.
Прогноз погоди у Одесі на 18 лютого
В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, удень північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 лютого
По Одеській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, удень північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 6-11°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Фото Юлії Котляр