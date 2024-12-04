В Одесі підлітка спіймали на підпалі електропідстанції

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Увечері в одному з районів міста підліток облив легкозаймистою рідиною двері тягової підстанції та підпалив. Пожежу одразу помітили місцеві жителі та загасили полум’я.

Палія «застукали» на місці злочину, коли він робив фотозвіт для «куратора».

Поліцейські вилучили в підлітка речові докази, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини. У мобільному телефоні хлопця виявлено листування з «куратором».

За фактом підпалу слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194-1 Кримінального кодексу України. За скоєне хлопець може на три роки потрапити до спеціального навчально-виховного закладу.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини правопорушення та особи, причетні до нього.

Правоохоронці закликають уникати таких підробітків через соцмережі.

«Ті особи, які стоять за пропозиціями підпалити чужу машину, квартиру чи будь-який інший об’єкт, втягують людей у злочинну діяльність, пропонуючи їм винагороду. Після виконання одного «завдання» так звані куратори починають погрожувати розправитися із завербованою особою та її сім’єю, шантажують наданням спецслужбам інформації про неї та скоєний злочин у разі відмови виконати наступне «завдання»», – розповіли в поліції.