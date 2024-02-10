Дворик одеської Кірхи перетворився на середньовічне містечко (фоторепортаж)

Наче у стародавню казку потрапляєш… Лицарі, обладунки – свято для дітей і дорослих, яке проходить у дворику одеської Кірхи. А ще – смачна їжа, яка готується у вас на очах, майстер-класи, сувеніри. І все це – на тлі лицарських боїв, змагань лучників та і середньовічних танців.

– Щастя, що потрапили сюди. Особливо після цієї чергової жахливої шахедної ночі. Он діти як сміються, чуєте? – каже Надія, яка прийшла на фестиваль з двома своїми хлопчаками.

Обидва синочки жінки навіть питань до себе не чують: приміряють лицарські обладунки, а потім придивляються, як інші хлопчики вже змагаються між собою. До речі, для маленьких героїв передбачені лицарські бої у м’яких обладунках, де вони зможуть відчути себе на середньовічному турнірі.

Середньовіччя ожило на фестивалі… Все так нагадує щорічний (ще довоєнний, звісно) фестиваль «Порохова вежа», який зазвичай проходив у парку ім. Т.Г.Шевченка!

Організатори фестивалю розповідають, що їхньою метою було бажання надати можливість вирушити у незабутню подорож у минуле.

Ну а від виставки реконструкторських середньовічних речей в захваті й діти, й дорослі!..

Фото авторки