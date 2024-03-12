Одна здача крові рятує три життя: хто може стати донором (покрокова інструкція)

«Я тепер теж можу принести користь!»

Біля входу в Одеську обласну станцію переливання крові намальований рудий кіт-донор, біля якого група молоді робить селфі. Одна з дівчат, Ганна, розповідає, що вперше стала донором. «Давно хотіла. Особливо після 24-го [лютого 2022 року, початку Повномасштабного вторгнення РФ в Україну — прим.ред.]». На запитання, що заважало раніше, відповідає «Так не можна ж було!».

— На першому курсі так «вдало» здала сесію, що заробила виразку. Через якийсь час одногрупники пішли здавати кров, я теж збиралася. І тут — тільки не смійтеся — мама буквально за шкірку ловить на порозі, каже «Тебе з твоєю виразкою додому відправлять!». Загалом, виявилася вона права, так я тоді донором і не стала. Прикро було, що друзі всі донори, а я ні.

Ганна нещодавно повернулася до Одеси з Варшави, зателефонувала друзям і з’ясувала, що вони продовжують регулярно здавати кров.

— Один жартома запитав: «Ну що, виразкарко, може все ж таки з нами?». Тут я вже точно вирішила, що хочу піти. Навіть якщо будуть виганяти. Зателефонувала на станцію [Одеська обласна станція переливання крові — прим.ред.], і з’ясувала, що вилікувану виразку виключили з переліку протипоказань. Я тепер теж можу бути корисною!

Правила здачі крові: що ж змінилося?

— З подібними питаннями — можна чи не можна здавати кров, до нас звертаються дуже часто, — каже Марина Ткаченко, медичний директор Одеської обласної станції переливання крові. — Тому я всім рекомендую ознайомитися з документом, який змінив «правила гри» і суттєво спростив процедуру допуску.

Йдеться про наказ МОЗ України № 207 від 08.02.2021 р. «Про внесення змін до порядку карантинізації донорської плазми та до порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів». Людині, яка вирішила здавати кров, тепер не потрібно робити кардіограму та флюорографію, йти на консультацію до дерматолога. Знадобиться лише загальний аналіз крові, достатній рівень гемоглобіну (щонайменше 125 г/л для жінок і 135 г/л для чоловіків), відсутність чотирьох інфекцій — ВІЛ, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу (це з’ясовується за результатами перевірки на місці). Остаточний висновок про допуск зробить терапевт.

Ось ще один приклад того, як «раніше було не можна, а тепер — можна»: під час менструації та ще протягом трьох днів після неї жінкам забороняли здавати кров. Зараз, якщо менструація не супроводжується великою крововтратою і жінка добре почувається, вона може бути донором. Те ж саме стосується і донорів старшого віку (ними можна бути і після 60 років). Якщо людина все життя здавала кров і чудово почувається, то рішення допускати чи ні залишається за терапевтом, а не тому, що донор досяг вікової «стелі».

При цьому загострення виразкової хвороби, бронхіальної астми, гастрити, ГРВІ, грип усе ще є протипоказаннями до донації. Треба одужати, почекати ще 10 днів, а потім уже можна здавати кров.

Як підготуватися до здачі крові

Розмовляючи з Мариною Вікторівною, я виділила кілька важливих правил:

За три дні до донації не можна вживати алкогольні напої. Напередодні ввечері слід дотримуватися дієти. На вечерю найкраще підійде відварна курка або каша на воді. Потрібно обов’язково виспатися і не йти на станцію переливання після нічної зміни або коли ви дуже втомилися. Донація крові — це хоч і невеликий, але стрес. Організму, який добре відпочив, буде легше з ним впоратися. Зранку можна випити кави або чаю, допускаються цукор або мед. Для полегшеного сніданку підійде печиво «Марія» або «Зоологічне». Під повною забороною будь-яка молочна продукція, яйця, горіхи, насіння, смажені та солоні страви, банани. Краще не курити за годину до донації та годину після. Так організму буде легше впоратися з втратою 450 мілілітрів крові.

— Якщо не дотримуватися дієти, у показниках зданої крові будуть відхилення, — пояснює Марина Вікторівна. — Таку кров, хоч це і дуже прикро, доводиться утилізувати.

Не просто порятунок чийогось життя: яку користь отримує донор

— Для мене важливо, що я можу врятувати чиєсь життя. Особливо зараз, — ділиться Ганна. — Я не знала, але виявляється, що та кров, яку я сьогодні здала, може допомогти не одному, а одразу трьом людям! Це дуже надихає. Я точно прийду ще раз. А ще медсестра сказала, що я тепер здоровішою буду. Приємний бонус: і іншим допомогла, і себе полікувала, — сміється дівчина.

Дійсно, регулярна здача крові знижує рівень холестерину в організмі донора. Якщо в нього починається кровотеча, то організм швидше бере ситуацію під контроль. Отже, коли донорам треба переливати кров, її знадобиться менше, ніж людині, яка ніколи її не здавала.

— Чоловіки можуть здавати кров не більш як 5 разів на рік, а жінки — не більш як 4, —- продовжує Марина Ткаченко. — Після здачі крові має минути не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову прийти на процедуру. І не менше 30 днів, перш ніж можна буде прийти здати плазму після здачі крові. Я дуже вдячна людям, які активно стають донорами, розуміючи, наскільки це важливо.

Я хочу бути донором крові. Куди мені звертатися?

Ви можете записатися на донацію онлайн у зручний для себе час. Зробити це можна на сайті donor.ua або в застосунку helsi.me після реєстрації. На сайті ви знайдете, де розташоване найближче з 29 відділень переливання крові Одеської області.

У додатку helsi.me необхідно заповнити «Анкету Донора». Спираючись на неї, додаток надсилатиме повідомлення про те, де потрібна кров певної групи.

Де в Одесі можна здати кров: корисний довідник

У робочі дні до 15:00 можна зателефонувати на Одеську обласну станцію переливання крові та отримати консультацію фахівця. Наприклад, якщо ви приймаєте певні препарати або перехворіли на інфекційне захворювання, тому не впевнені, чи можете стати донором.

Телефон: (048) 776-04-67