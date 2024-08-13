У мерії поки не визначилися з кандидатом на посаду головного фінансиста Одеси

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті муніципалітету.

Призначення Андрія Зарицького – тимчасове рішення “до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством”.

“Призначити Андрія Васильовича виконувачем обов’язків директора Департаменту фінансів Одеської міської ради, з окладом згідно зі штатним розписом, тимчасово, до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством України, з 12 серпня 2024 року”, – йдеться в повідомленні.

До цього мер Одеси розпорядився тимчасово призначити виконувачем обов’язків директора міського департаменту фінансів Ірину Жирову.

Попередню директорку департаменту фінансів Світлану Бедрегу було звільнено за згодою сторін. Підстава – заява Бедреги.

Згідно з даними декларації, перед своїм звільненням з міськради колишня головна фінансистка Одеси зробила два внески допомоги ЗСУ: 15 липня – 200 тисяч гривень, а 16 липня – 300 тисяч гривень.