У мерії поки не визначилися з кандидатом на посаду головного фінансиста Одеси

Після звільнення Світлани Бедреги з посади керівника департаменту фінансів міськради мер Геннадій Труханов двічі змінив виконувача обов’язків головного фінансиста Одеси. Зараз на цю посаду призначено Андрія Зарицького.
Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті муніципалітету.
Призначення Андрія Зарицького – тимчасове рішення “до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством”.
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“Призначити Андрія Васильовича виконувачем обов’язків директора Департаменту фінансів Одеської міської ради, з окладом згідно зі штатним розписом, тимчасово, до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством України, з 12 серпня 2024 року”, – йдеться в повідомленні.
До цього мер Одеси розпорядився тимчасово призначити виконувачем обов’язків директора міського департаменту фінансів Ірину Жирову.
Попередню директорку департаменту фінансів Світлану Бедрегу було звільнено за згодою сторін. Підстава – заява Бедреги.
Згідно з даними декларації, перед своїм звільненням з міськради колишня головна фінансистка Одеси зробила два внески допомоги ЗСУ: 15 липня – 200 тисяч гривень, а 16 липня – 300 тисяч гривень.