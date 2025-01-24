Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, підозрюваний за власною ініціативою співпрацював із представниками спецслужб РФ. Вони давали йому завдання розвідувати розташування військової техніки та місць дислокації військових частин на території Одеської та Миколаївської областей. Також він коригував удари по українських військових.

Для виконання завдань на Миколаївщині підозрюваний залучив знайомого 15-річного хлопця.

Обмін інформацією з російським куратором відбувався за допомогою одного з месенджерів.

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Правоохоронці затримали молодика в Одесі під час виконання чергового завдання куратора.

Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради за ч. 2 ст. 111 КК України. Наразі молодик перебуває під вартою без права застави.