Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, подозреваемый по собственной инициативе сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Они давали ему задание разведывать расположение военной техники и мест дислокации воинских частей на территории Одесской и Николаевской областей. Также он корректировал удары по украинским военным.

Для выполнения заданий на Николаевщине подозреваемый привлек знакомого 15-летнего парня.

Обмен информацией с российском куратором происходил с помощью одного из мессенджеров.

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Правоохранители задержали молодого человека в Одессе во время выполнения очередного задания куратора.

Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Сейчас молодой человек находится под стражей без права залога.