В Одесі автоаферисти влаштовували підстави на дорогах, щоб вимагати з людей гроші (фото)

Кількох осіб, які можуть бути причетні до схеми автомобільних підстав на дорогах, викрили в Одесі. Вони імітували аварії так, аби жертва вважала себе винною, та пропонували залагодити провину за гроші. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Аферисти могли використовувати два автомобілі – чорний Mercedes-Benz S500L та сірий Volkswagen Passat. На одному з них заздалегідь псували лакофарбове покриття частин кузова.

Далі один автомобіль прилаштовувався до жертви, намагаючись потрапити у мертві зони, щоб бути непомітним для водія. Другий, рухаючись попереду або збоку – різко змінював смугу, провокуючи жертву на різкий та раптовий маневр. Простими словами — аварія просто імітувалася.

Надалі «винному» водієві вказували на пошкодження авто, до яких він насправді не мав відношення, погрожували проблемами та пропонували «розв’язати питання» на місці, віддавши гроші.

Для маскування шахраї підміняли номерні знаки, а для тиску та залякування вдягалися у ділові костюми, створюючи поважний зовнішній образ, і представлялися працівниками державних органів.

Поліцейські вилучили декілька комплектів підроблених номерів, липку стрічку, яку чоловіки клеїли поверх певних літер, так, щоб, наприклад І перетворилося на Т, й інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Правоохоронці просять одеситів, які могли стати жертвами автошахраїв, а також можливих свідків таких «аварій», які впізнали автомобілі або номери, повідомити про це за номерами телефонів 048 779 42 52 та 093 216 70 25 або на спецлінію «102».

Учасникам шахрайської схеми висунуто обвинувачення згідно статті 290 Кримінального кодексу України – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. За це їм загрожує виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.



Нагадаємо, що два кол-центра шахраїв в Приморському районі Одеси виявили правоохоронці.

Фото: ГУНП в Одеській області