В Одесі затримали виконавця диверсій на електропідстанціях: хто замовник

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі електропідстанцій на території Болградського району у квітні цього року. Внаслідок диверсії кілька населених пунктів залишилися без світла.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що 36-річний житель Одеської області облив п’ятьма каністрами бензину дві електричні підстанції, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів у Болградському районі. У такий спосіб він мав знеструмити об’єкти, що “мають важливе народногосподарське та оборонне значення”.
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Найняв його 42-річний громадянин однієї із сусідніх держав, завербований федеральною службою.
“Організатор утік за кордон і буде оголошений у розшук”, – розповіли оперативники карного розшуку ГУНП в Одеській області.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також планується заочно повідомити про підозру іноземцю. Обом диверсантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 13 квітня в Болграді та в селі Кубей Болградського району невідомі особи підпалили два трансформатори, внаслідок чого без електроенергії залишилися села Кубей і Калчеве.