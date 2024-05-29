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В Одесі затримали виконавця диверсій на електропідстанціях: хто замовник

В Одесі затримали виконавця диверсій на електропідстанціях: хто замовник

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі електропідстанцій на території Болградського району у квітні цього року. Внаслідок диверсії кілька населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 36-річний житель Одеської області облив п’ятьма каністрами бензину дві електричні підстанції, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів у Болградському районі. У такий спосіб він мав знеструмити об’єкти, що “мають важливе народногосподарське та оборонне значення”.

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затримано диверсанта

Найняв його 42-річний громадянин однієї із сусідніх держав, завербований федеральною службою.

“Організатор утік за кордон і буде оголошений у розшук”, – розповіли оперативники карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також планується заочно повідомити про підозру іноземцю. Обом диверсантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 квітня в Болграді та в селі Кубей Болградського району невідомі особи підпалили два трансформатори, внаслідок чого без електроенергії залишилися села Кубей і Калчеве.

 

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