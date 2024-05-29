В Одессе задержали исполнителя диверсий на электроподстанциях: кто заказчик

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 36-летний житель Одесской области облил пятью канистрами бензина две электрические подстанции, которые обеспечивают электропитание восьми населенных пунктов в Болградском районе. Таким образом он должен был обесточить объекты, «имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение».

Нанял его 42-летний гражданин одного из соседних государств, завербованный федеральной службой.

«Организатор сбежал за границу и будет объявлен в розыск», — рассказали оперативники уголовного розыска ГУНП в Одесской области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также планируется заочно сообщить о подозрении иностранцу. Обоим диверсантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 13 апреля в Болграде и в селе Кубей Болградского района неизвестные лица поджогли два трансформатора, в результате чего без электроэнергии остались села Кубей и Калчево.