Удар по енергетиці: росіяни знищили ТЕС під Києвом і пошкодили об’єкт в Одеській області

Унаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами 11 квітня було пошкоджено підстанції “Укренерго” та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Про це повідомляє “Укренерго”.

На Харківщині введено графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувалися.

Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 “Укренерго” закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Як повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота в коментарі “Інтерфакс-Україна”, внаслідок масованої ракетної атаки росіяни в ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Після прямого попадання сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

За його словами, всі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі.

Розташована в місті Українка Трипільська теплова електрична станція була найпотужнішою електростанцією в Київській області. Вона також була найбільшим постачальником електроенергії в Черкаську та Житомирську області.

Андрій Гота розповів, що компанія “Центренерго” втратила 100 відсотків генерації.

Загалом до її складу входило три ТЕС: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ “Ременерго”, розташований у Черкасах.

Зміївська була зруйнована під час масованої атаки 22 березня, а Вуглегірська окупована влітку 2022 року.

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