Новини Одеси та Одеської області

Удар по енергетиці: росіяни знищили ТЕС під Києвом і пошкодили об’єкт в Одеській області

Удар по енергетиці: росіяни знищили ТЕС під Києвом і пошкодили об’єкт в Одеській області

Унаслідок російської масованої атаки в ніч на 11 квітня пошкоджено об’єкти енергосистеми в п’яти областях, зокрема на Одещині. Повністю зруйновано Трипільську ТЕС у Київській області.

Унаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами 11 квітня було пошкоджено підстанції “Укренерго” та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Про це повідомляє “Укренерго”.

На Харківщині введено графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувалися.

Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 “Укренерго” закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Як повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота в коментарі “Інтерфакс-Україна”, внаслідок масованої ракетної атаки росіяни в ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Після прямого попадання сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

За його словами, всі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі.

Розташована в місті Українка Трипільська теплова електрична станція була найпотужнішою електростанцією в Київській області. Вона також була найбільшим постачальником електроенергії в Черкаську та Житомирську області.

Андрій Гота розповів, що компанія “Центренерго” втратила 100 відсотків генерації.

Загалом до її складу входило три ТЕС: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ “Ременерго”, розташований у Черкасах.

Зміївська була зруйнована під час масованої атаки 22 березня, а Вуглегірська окупована влітку 2022 року.

Читайте також: Наслідки нічної атаки: горить ДніпроГЕС, росія хоче залишити Україну без світла

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk