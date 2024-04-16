Унаслідок підпалу трансформаторів два села в Одеській області залишилися без світла

Про це повідомила прес-служба Болградської районної військової адміністрації.

13 квітня в Болграді та в селі Кубей Болградського району невідомі особи підпалили два трансформатори, внаслідок чого без електроенергії залишилися села Кубей і Калчеве.

У Болграді енергопостачання було відновлено відразу.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає, але сума завданих збитків велика.

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На нараді, яка відбулася 15 квітня в Болградській районній держадміністрації, влада разом із представниками ДТЕК і ДСНС розробили алгоритм дій щодо забезпечення життєдіяльності постраждалих населених пунктів.

Представник ДТЕК зазначив, що в с. Кубей обладнання, яке забезпечує енергопостачання, не підлягає відновленню і потребує повної заміни. Тому наразі вишукуються варіанти відновлення електропостачання в знеструмлених населених пунктах.

У селі Кубей комунальними службами організовано графік подачі води населенню через центральне водопостачання.

Керівникам громад доручили активізувати роботу пунктів незламності та розгорнути додаткові.

Крім того, під час наради було обговорено питання проведення інструктажу з представниками ДСНС району щодо алгоритму дій у разі виникнення пожеж на високовольтних підстанціях. А також розглядали можливість забезпечення охорони об’єктів критичної інфраструктури.

Представник Болградського районного відділу поліції звернувся до керівників громад щодо надання будь-якої інформації щодо осіб та автомобіля, який був помічений у цих населених пунктах 13 квітня для ідентифікації осіб, які підозрюються у підпалі.