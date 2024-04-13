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В Одесі затримали чоловіка із забороненими радянськими листівками

В Одесі затримали чоловіка із забороненими радянськими листівками

В Одесі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який мав листівки із забороненою в Україні символікою комуністичного режиму.

Як розповіли правоохоронці на своїх сторінках у соцмережах, напередодні вдень в одному з районів міста, патрульні звернули увагу на чоловіка, який за появи інспекторів різко змінив напрямок руху. Чоловік поводився агресивно і намагався тікати.

Під час поверхневої перевірки у нього знайшли безліч листівок з символікою комуністичного режиму.

Листівки із забороненою символікою

Радянські листівки

Як повідомляється, у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). На місце викликали слідчих, які встановлять усі обставини події.

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