“Пропаганда чи провокація?”: у Болграді встановили пам’ятні таблички з ворожою символікою

Про це у facebook повідомив заступник голови Болградської райради Володимир Романовський.

За словами Романовського, йому про цей факт повідомила родичка ветерана, який пройшов усю війну і похований на міському кладовищі. Жінка не хоче, щоб символіка ворога була на могилі її діда.

З’ясувалося, що надгробні таблички із забороненою символікою встановлені на могилах ветеранів Другої світової війни за ініціативою Болградської громадської організації “з метою виховання патріотичного духу у населення”. Виготовлені таблички за рахунок коштів Болградської міської ради, виділених у рамках програми підтримки функціонування цієї організації.

“Якби громадська організація та міська влада мали велике бажання вшанувати Воїнів, які перемогли фашизм, то раціональніше було б використати ці кошти на догляд за могилами ветеранів, – зазначив Романовський. – А тепер питання – це прихована пропаганда “русского мира” чи відкрита провокація проти українського законодавства?”

Нагадаємо, рівно дев’ять років тому, 9 квітня 2015 року, Верховна Рада України ухвалила закон про декомунізацію (“Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”). Під особливою забороною – “серп і молот” і так звана “георгіївська стрічка”.

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