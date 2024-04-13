Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали мужчину с запрещенными советскими открытками

В Одессе задержали мужчину с запрещенными советскими открытками

В Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, у которого были открытки с запрещенной в Украине символикой коммунистического режима.

Как рассказали стражи порядка на своих страницах в соцсетях, накануне днем в одном из районов города, патрульные обратили внимание на мужчину, который при появлении инспекторов резко изменил направление движения. Мужчина вел себя агрессивно и пытался бежать.

Во время поверхностной проверки у него нашли множество открыток с символикой коммунистического режима.

Открытки с запрещенной символикой

Советские открытки

Как сообщается, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства происшествия.

Читайте также: «Пропаганда или провокация?»: в Болграде установили памятные таблички с вражеской символикой.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua