В Одессе задержали мужчину с запрещенными советскими открытками

Как рассказали стражи порядка на своих страницах в соцсетях, накануне днем в одном из районов города, патрульные обратили внимание на мужчину, который при появлении инспекторов резко изменил направление движения. Мужчина вел себя агрессивно и пытался бежать.

Во время поверхностной проверки у него нашли множество открыток с символикой коммунистического режима.

Как сообщается, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства происшествия.

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