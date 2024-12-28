Скільки коштують ялинки в інших країнах?

Деякі мешканці Одеси відкладають купівлю чи не до Нового року, сподіваючись придбати святкове дерево зі знижкою. А ось в Європі деякі базари, навпаки, більшість ялинок вже розпродали.

Румунія, Бухарест

У столиці Румунії, Бухаресті, працює багато ялинкових базарів. Це не дивно, адже країна розташована біля гір, тож багата на хвойні дерева. Ялинки зазвичай продають з етикетками, на яких є інформація про їхній вид, розмір. Ціни на зрізані ялинки варіюються від 100 до 600 лей (приблизно від 870 до 1300 гривень). Для тих, хто хоче заощадити, є альтернатива – ялинкова композиція з гілок. Її ціна – всього 50 лей, це десь 435 гривень.

Хорватія, Рієка

Хорватія набуває особливої чарівності взимку. На новорічні свята в цій країні організовують різноманітні заходи, на яких встановлюють гарно прикрашені ялинки. До речі, в Хорватії, не продають сосни, які дуже популярні в Україні, тільки ялинки. Ціна різдвяного дерева залежить від його розміру. Наприклад, у портовому містечку Рієка найменшу ялинку можна придбати за 20 євро (874 гривні).

Франція, Париж

У Франції дуже популярні ялинки сорту «Нордманн». Їх вирощують спеціально для новорічних свят. Ці ялинки мають гарну пишну форму, витримують великі прикраси та довго зберігають свіжість. Ціна такої ялинки становить 24,90 євро (приблизно 1092 гривні) за висоти 1-1,5 метра або 32,90 євро (приблизно 1396 гривень) за ялинку заввишки 1,5-2 метра.

Чехія, Прага

У Чехії мешканці не проти купити на свята і штучну ялинку. Однак, як нам повідомили, у мережі магазинів «Ікея» різдвяні ялинки вже давно закінчилися. Імовірно, це пов’язано з тим, що цього року святкові дерева значно подорожчали. У «Ікеї» їх продавали за 499 крон. На звичайних базарах ціни на ялинки – від 700 до 1200 крон (приблизно від 1217 до 2087 гривень). Наразі натуральна ялинка висотою 1,5-2 метри коштує 579 крон (близько 1000 гривень). Вартість також залежить від сорту дерева: ялиця, сосна, ялина колюча або ялиця ексклюзив, ціни – від 429 до 2150 крон (від 746 до 3745 гривень). Обрізки ялинок продаються за 50 крон (87 гривень). Підставки для ялинок теж коштують недешево: пластикові – 749 крон (1300 гривень), а металеві – 799 крон (1390 гривень).

А що з цінами в Америці?

В Америці середня ціна новорічної ялинки схожа з європейськими. Наприклад, у Нью-Джерсі, місто, що розташоване за 100 кілометрів від Нью-Йорка, ялинка висотою два метри коштує від 80 до 100 доларів (приблизно 3366-4208 гривень). Різдвяні дерева висотою 1,5 метра обійдуться на 10-15 доларів дешевше

Данія, Оденсе

А чи знали ви, що в Данії для незаможних мешканців та тих, хто опинився у скрутному становищі, ялинки надають безкоштовно? Однак їх роздають за попереднім списком, і важливо встигнути стати в чергу. Також у Данії популярна послуга «Зрубай сам», яка доступна під Оденсе. Будь-яке обране святкове дерево можна зрубати самостійно за 150 крон (468 гривень). Ціни на зрізані ялинки залежать від розміру:

1,2-1,6 метра – 69 крон (400 гривень);

1,7-2,2 метра – 125 крон (730 гривень);

2,5-3 метри – 199 крон (1166 гривень).

Ялинки на підставці коштують:

80 сантиметрів – 1,1 метра – 145 крон (850 гривень);

1,5-2 метра – 199 крон (1166 гривень);

2,25-2,5 метра – 459 крон (2690 гривень).

Німеччина, Нюрнберг

До середини грудня найдешевші ялинки можна було знайти, мабуть, в Німеччині. Як нам повідомила одеситка, яка зараз мешкає у Нюрбергу, вона придбала свою ялинку всього за 12 євро – це 524 гривні. Зараз самі дешеві ялинки коштують від 19,99 євро, або 874 гривні.

Португалія, Лісабон

У Лісабоні ціни на ялинки значно варіюються. Наприклад, святкове дерево висотою 1,5-2 метри коштує від 160 до 180 євро (6993-7868 гривень), іноді значно дорожче – залежно від якості та виду. Проте, якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, можна знайти ялинку за 50 євро (2185 гривень). Щоправда, такі дерева будуть не такими густими та привабливими.

Раніше ми розповідали: Ялинковий базар по-одеськи: звідки живі красуні та скільки коштують (фоторепортаж).