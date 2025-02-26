Інформацію про це опубліковано на порталі електронних закупівель Prozorro.
Роботи оцінили в 6 млн 130 тис. гривень. Вони передбачають капітальний ремонт і реставрацію даху, щоб зберегти архітектурну спадщину та забезпечити належний стан будівлі.
Дах будівлі утеплять, а також обладнають захистом від блискавок і ковзання взимку.
Торги з вибору підрядника заплановано на 6 березня.
Роботи мають завершити до 30 квітня 2026 року.
Нагадаємо, Одеська міська рада збільшила фінансування програми «Незламна Одеса» на 50,75 млн гривень. Кошти підуть на відновлення житлових будинків та інших об’єктів, які постраждали від російської агресії.