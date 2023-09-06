В Одесі загинув молодий пірнальник (фото)

На одному з одеських пляжів під час купання у морі потонув 19-річний хлопець.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Трагедія сталася ввечері, 5 вересня, до пошуку тіла рятувальники розпочали сьогодні вранці.
Знайдене тіло водолази дістали з води та передали до правоохоронних органів.
За неофіційною інформацією місцевих телеграм-каналів, свідки бачили, як молодик, перед тим, як зникнути, пірнав із плит на пляжі Аркадія.
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