В Одессе погиб молодой ныряльщик (фото)

На одном из одесских пляжей во время купания в море утонул 19-летний парень.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Трагедия произошла вечером, 5 сентября, к поиску тела спасатели приступили сегодня утром.
Найденное тело водолазы достали из воды и передали в правоохранительные органы.
По неофициальной информации местных телеграм-каналов, свидетели видели, как молодой человек, перед тем, как исчезнуть, нырял с плит на пляже Аркадия.
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