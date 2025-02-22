Очікувана вартість робіт становить понад 6 мільйонів гривень, а завершення заплановане на 2026 рік. Про це стало відомо із тендеру на платформі Prozorro.

Одеська міська рада оголосила тендер на виконання ремонтних робіт покрівлі адміністративної будівлі, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Очікувана сума контракту – 6,13 мільйона гривень. Фінансування передбачене з місцевого бюджету.

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 6 березня. При цьому торги проводитимуться за процедурою “з особливостями”, що може вказувати на обмежений термін їх проведення. Завершити капремонт мають до 30 квітня 2026 року. Основні роботи передбачають відновлення даху з урахуванням архітектурної цінності будівлі.

Раніше Одеський національний медичний університет також оголосив тендер на реставрацію будівлі у Валіховському провулку. Крім того, в Одесі завершено відновлення житлового будинку, який постраждав від російської агресії 1 січня 2024 року, а також розпочато ремонтні роботи на проспекті Шевченка, 8-В.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі витратять 8 мільйонів гривень на ремонт ліфтів