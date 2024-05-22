В Одесі за борги продають спорткомплекс олігарха Климова

На сайті державного підприємства “СЕТАМ” ідеться про те, що на продаж виставлено приміщення і споруди на Південно-Санаторній вулиці загальною площею 7 тисяч 736.2 кв м. Землю під комплексом продавати не будуть.

Стартова ціна лота 188 мільйонів 934,5 тисячі гривень.

Торги відбудуться 27 травня 2024 року.

Нагадаємо, держава отримала право на примусовий продаж колишньої тренувальної бази ФК Чорноморець у рахунок погашення 309 млн грн заборгованості «Імексбанку» за стабілізаційним кредитом, отриманим у Національному банку.

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У 2014 році народний депутат Леонід Клімов, який на той момент був власником “Імексбанку”, уклав із Національним банком договір іпотеки на спортивно-оздоровчий комплекс “Люстдорф” і договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості за стабкредитом.

У січні 2015 року “Імексбанк” збанкрутував.

Оскільки банк не повернув кредит, Національний банк звернувся до суду з вимогами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на майно в судовому порядку.

У 2023 році спортбазу намагалися продати тричі: у серпні, у вересні та ще раз у листопаді.