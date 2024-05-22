В Одессе за долги продают спорткомплекс олигарха Климова

На сайте государственного предприятия «СЕТАМ» говорится, что на продажу выставлены помещения и сооружения на Южно-Санаторной улице общей площадью 7 тысяч 736.2 кв м. Землю под комплексом продавать не будут.

Стартовая цена лота 188 миллионов 934,5 тысячи гривен.

Торги состоятся 27 мая 2024 года.

Напомним, государство получило право на принудительную продажу бывшей тренировочной базы ФК Черноморец в счет погашения 309 млн грн задолженности «Имэксбанку» по стабилизационному кредиту, полученному в Национальном банке.

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В 2014 году народный депутат Леонид Климов, на тот момент являвшийся владельцем «Имэксбанка», заключил с Национальным банком договор ипотеки на спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф» и договор поручительства, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности по стабкредиту.

В январе 2015 года «Имэксбанк» обанкротился.

Так как банк не вернул кредит, Национальный банк обратился в суд с требованиями о взыскании задолженности и обращении взыскания на имущество в судебном порядке.

В 2023 году спортбазу пытались продать трижды: в августе, в сентябре и еще раз в ноябре.