Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Базу в Совиньоне отобрали за долги

Киевский райсуд Одессы 6 октября 2021 удовлетворил иск Национального банка к экс-владельцу Имэксбанка Леониду Климову об обращении взыскания на спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф» в Одессе в счет погашения 309 млн гривен задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту,

— сказано в сообщении.

Спортивно-оздоровительного комплекса «Люстдорф» – это официальное название учебно-тренировочной базы одесского футбольного клуба «Черноморец» в Совиньоне.

Как отразится смена собственника базы на жизни клуба, пока неизвестно.

Спорткомплекс продадут на аукционе

В Нацбанке намерены продать комплекс «Люстдорф» на аукционе в счет погашения долгов перед банком «Имэксбанка», собственником которого был Леонид Климов.

В 2014 году Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ по стабилизационному кредиту банка.

Поскольку Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Одесский апелляционный суд в ноябре 2020 года принял решение о взыскании с Климова 309 млн гривен в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.

В том же году стадион «Черноморец», бывший раньше собственностью «Имэксбанка», был продан Фондом госимущества за долги американской компании Allrise Capital Inc.

В 2015 году Имэксбанк был признан неплатежеспособным.

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Фото с сайта ФК «Черноморец»